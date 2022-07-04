Вердикт может быть обжалован.

В Вязниках осуждена девушка, которая спаивала свою малолетнюю подругу. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.С целью приятного и лёгкого общения, желая поднять настроение, дама неоднократно угощала несовершеннолетнюю знакомую спиртным. За вовлечение ребёнка в систематическое употребление алкоголя на неё завели уголовное дело.«Своими действиями она причинила вред физическому и психическому здоровью девочки, её моральному облику», - уточнили в ведомстве.Женщина признала свою вину. В результате Вязниковский горсуд приговорил её к 150 часам обязательных работ.Вердикт может быть обжалован.