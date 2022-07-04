Ранее она трудилась в «Росгосстрахе», «Газпроме», столичном департаменте культуры и в Минкульте.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник возглавила бывший председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева. Нового директора коллективу представили утром 4 июля. Ранее должность занимал другой бывший московский чиновник Сергей Рыбаков.Договор с последним заключался на год. Ближе к концу срока Минкульт объявил конкурс. Заявки от кандидатов принимались до 22 июня. И вот, спустя две недели в ВСМЗ официально назначили нового руководителя.Екатерина Владимировна родилась в Петрозаводске. В 2000 году она окончила юридический факультет МГУ, а в 2011 факультет искусств.Ранее она трудилась в «Росгосстрахе», «Газпроме», столичном департаменте культуры и в Минкульте.