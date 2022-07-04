Владимирская область заняла 68 место из 85 регионов России по качеству дорог, составленном специалистами РИА Рейтинг. Только 37,3% региональных дорог соответствуют нормативным требованиям. У

Владимирская область заняла 68 место из 85 регионов России по качеству дорог, составленном специалистами РИА Рейтинг. Только 37,3% региональных дорог соответствуют нормативным требованиям. У наших ближайших соседей дороги либо значительно лучше, либо заметно хуже. Ивановская область заняла 28 место в топе с 55,2% трасс, отвечающим требованиям. Ярославская область – 77-я. Лишь 30,4% дорог соответствуют нормам.