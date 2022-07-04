Напомним, что в прошлом году 79,1% владимирских школьников получили положительные отметки за выпускные работы и ЕГЭ.

Рособрнадзор опубликовал оценки качества образования в субъектах страны за прошлый год. Владимирская область заняла 31 место из 85.Для сравнения, соседи из Ярославской, Рязанской и Ивановской областей расположились несколько выше. При этом 33-ий регион опередил Нижегородскую область. Первые два места поделили Москва и Санкт-Петербург.Эксперты сравнивали результаты обучения, функциональная грамотность, образовательное равенство, практикоориентированность, объективность оценивания и эффективность механизмов управления.Напомним, что в прошлом году 79,1% владимирских школьников получили положительные отметки за выпускные работы и ЕГЭ.В лидерах по качеству образования оказался Гусь-Хрустальный район. Среди отстающих - Суздальский.Интересно, что по уровню компьютеризации учреждений регион занял 20 место: 100%-ый показатель у Меленковского района и города Радужный.В 2021 году всего 42,4% выпускников продолжили обучаться во Владимирской области. Остальные ребята разъехались по соседним регионам.