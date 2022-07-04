Он составлен на основе информации Росстата о проценте автомагистралей, отвечающих нормативным требованиям.

Владимирская область заняла 68 место в рейтинге РФ по качеству дорог. Исследование проводили экспертыОн составлен на основе информации Росстата о проценте автомагистралей, отвечающих нормативным требованиям. В 33-ем регионе в 2020 году таковых насчитывалось всего 37,3%.Для сравнения, Нижегородская область идёт на 57-ом месте, Костромская расположилась на 59, Рязанская - на 73-ем, а Ярославская - на 77-ом.Лидером в ЦФО является Белгородская область. Общее шестое место и 73,8% обустроенных магистралей. В целом по стране лучшими признаны столичные дороги. В Москве в порядок приведено 97,5% асфальтобетонного покрытия.На последнем месте - Архангельская область (10,3%). При этом надо понимать, что в этом субъекте преобладает враждебный для асфальта климат.