Фигуранты пояснили, что купили запрещённое вещество через закладку.
Во Владимире на посту ДПС задержан автомобиль, в котором находились подозреваемые в незаконной перевозке наркотиков. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
При силовой поддержке спецподразделения полиции в июне были арестованы двое 25-летних молодых людей. В салоне транспортного средства полицейские обнаружили почти 50 грамм гашиша. Фигуранты пояснили, что купили запрещённое вещество через закладку. На любителей изменить сознание завели уголовное дело.
В МВД устанавливают каналы приобретения запрещённого вещества.
Обоим подследственным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.