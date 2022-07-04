Фигуранты пояснили, что купили запрещённое вещество через закладку.

Во Владимире на посту ДПС задержан автомобиль, в котором находились подозреваемые в незаконной перевозке наркотиков. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.При силовой поддержке спецподразделения полиции в июне были арестованы двое 25-летних молодых людей. В салоне транспортного средства полицейские обнаружили почти 50 грамм гашиша. Фигуранты пояснили, что купили запрещённое вещество через закладку. На любителей изменить сознание завели уголовное дело.В МВД устанавливают каналы приобретения запрещённого вещества.Обоим подследственным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.