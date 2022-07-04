4 июля во Владимире должен был открыться по меньшей мере один из новых «Макдональдсов», но открытие фаст-фуд ресторана на Проспекте Ленина перенесли не неопределенный срок. Об этом сообщили

4 июля во Владимире должен был открыться по меньшей мере один из новых «Макдональдсов», но открытие фаст-фуд ресторана на Проспекте Ленина перенесли не неопределенный срок. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Вкусно и точка». Ранее в паблике анонсировали даты открытия ресторанов на улице Гагарина (8 июля) и на проспекте Ленина (4 июля), но спустя пару