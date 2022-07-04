4 июля во Владимире должен был открыться по меньшей мере один из новых «Макдональдсов», но открытие фаст-фуд ресторана на Проспекте Ленина перенесли не неопределенный срок. Об этом сообщили
<a href="https://33live.ru/novosti/04-07-2022-vo-vladimire-perenesli-otkrytie-vkusno-i-tochka.html" target="_blank">Во Владимире перенесли открытие «Вкусно и точка»</a> - 4 июля во Владимире должен был открыться по меньшей мере один из новых «Макдональдсов», но открытие фаст-фуд ресторана на Проспекте Ленина перенесли не неопределенный срок. Об этом сообщили
[url=https://33live.ru/novosti/04-07-2022-vo-vladimire-perenesli-otkrytie-vkusno-i-tochka.html]Во Владимире перенесли открытие «Вкусно и точка»[/url] - 4 июля во Владимире должен был открыться по меньшей мере один из новых «Макдональдсов», но открытие фаст-фуд ресторана на Проспекте Ленина перенесли не неопределенный срок. Об этом сообщили