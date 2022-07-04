Об этом предупреждает Управление гражданской защиты города.

Во Владимире 4 июля ожидается аномальная жара до +30 градусов. Об этом предупреждает Управление гражданской защиты города.Во Владимирском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что с 4 по 6 июля сохранится 5-ый класс чрезвычайной пожарной опасности.В условиях жаркой и сухой погоды прогнозируются возникновения происшествий и ЧС, связанных с лесными пожарами, переходом огня на частные дома и хозпостройки. Возникновением природных пожаров в зоне торфяных месторождений.Единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб - «112».Номер телефона ЕДДС Владимира: - 8(4922) 53-11-48 или «05».