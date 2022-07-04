Теперь владимирцы будут оплачивать приготовление пищи по новым ставкам.

Во Владимирской области с 1 июля тарифы на газ выросли на 5,2%. Их пересчитали буквально накануне повышения.«В связи с пересмотром ФАС оптовой стоимости голубого топлива с 30 июня установлены новые розничные цены. Они затронут ресурс, поставляемый по сетям компаний: «Газпром газораспределение Владимир», «Региональные Газовые Системы», «Газ-Гарант», «Газспецстрой и «Радугаэнерго»», - уточнили в департаменте цен и тарифов.Теперь владимирцы будут оплачивать приготовление пищи по следующим ставкам: