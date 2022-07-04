В 2022 году рабочее движение планируют запустить по 26 км второго этапа М-12. Это позволит переключить часть трафика с Южного обхода Владимира и разгрузить дороги 33-го региона.

На развязке между М-12 и М-7 во Владимирской области проведено пробное подключение освещения. Об этом рассказали в ГК «Автодор».Протяжённость второго этапа платного автобана «Москва-Казань» в 33-ем регионе составляет 37 км. В строительстве задействовано порядка 1500 человек и более 300 единиц спецтехники. Дорожники укрепляют откосы, асфальтируют, выполняют работы по обустройству, возводят искусственные сооружения.«Успешно проведено подключение наружного освещения по временной схеме на развязке между двумя федеральными автомагистралями. Запущено рабочее движение транспорта по путепроводу на 106-ом км, чтобы завершить обустройство подъездов к сооружению», - уточнили в госкомпании.Достраивается мост на 85-ом км трассы М-12. Он станет частью дороги «Владимир - Ставрово». На переправе через Клязьму надвигают металлоконструкции пролёта. Она готова на 35%.В 2022 году рабочее движение планируют запустить по 26 км второго этапа М-12. Это позволит переключить часть трафика с Южного обхода Владимира и разгрузить дороги 33-го региона.