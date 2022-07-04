В День семьи, любви и верности, 8 июля в магазинах Владимирской области вводится запрет на продажу алкоголя с 21:00 до 9:00 следующего дня. Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том,

В День семьи, любви и верности, 8 июля в магазинах Владимирской области вводится запрет на продажу алкоголя с 21:00 до 9:00 следующего дня. Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что праздник будет отмечаться 8 июля. «Сухой закон» не распространяется на бары, рестораны, кафе и так называемые круглосуточные «стоячки». В регионе действует указ,