Размещение баз НАТО на территории Финляндии и Швеции не защитит жителей этих стран в случае начала войны, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Размещение баз НАТО на территории Финляндии и Швеции не защитит жителей этих стран в случае начала войны, написал в своем спикер Госдумы Вячеслав Володин.Политик напомнил, что в начале боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника."Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", – подчеркнул спикер.Накануне в СМИ появились сообщения, что мэр города Лаппеенранта заявил о готовности разместить базу Североатлантического альянса на местном аэропорте. За счет этого "появится чувство безопасности", полагает он.Заявку на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в мае. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такой шаг не укрепит безопасность в Европе.