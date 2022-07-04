Федерация гимнастики опасается допускать калужского спортсмена даже до внутренних соревнований из-за угрозы наложения санкций.
Обнинский гимнаст Иван Куляк, выступавший с буквой Z на майке, не сможет выступить и на Кубке России, стартующем в Калуге.
18 мая дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики спортсмена от участия в международных соревнованиях на год. Однако в марте старший тренер сборной России Валентина Родионенко комментировала, что гимнаст заявлен на Кубок страны в Калуге.
«Мы сказали Международной федерации, что они не распоряжаются нашим внутренним календарем и их санкции не распространяются на наши собственные турниры. Куляк будет выступать», — сказала Родионенко в интервью
Однако прошло чуть больше месяца, и Родионенко сообщила, что на Кубке России Куляк не появится из-за угрозы наложения санкций на всю федерацию.
«Не скажу, что он очень расстроился, узнав про запрет на выступление в Калуге. Он тверд характером и отлично понимает всю сложность ситуации. Ваня не многоборец, выступает только на двух-трех снарядах. Поэтому будет работать дальше и готовить новые программы», - пояснила тренер.
Это известие прокомментировал губернатор Калужской области.
«Считаю это чудовищной несправедливостью. Категорически не согласен с таким решением. Иван Куляк достоин выступать на Кубке России. В любом случае мы продолжим поддерживать и защищать нашего спортсмена. готов из собственных средств возместить Ивану издержки, связанные с дисквалификацией», - заявил Владислав Шапша.
По словам главного судьи Кубка России Ольги Коркач, Иван готовится к соревнованиям, но выступит он или нет в составе соревнований, непонятно будет до самих стартов. В любом случае, сам спортсмен готовится к Кубку.
«Мы его точно увидим. Если не на соревнованиях, то на показательных выступлениях 8 июля», - добавили в минспорте региона. Кубок России пройдет в Калуге с 6 по 10 июля.
Напопомним, дисквалификация спортсмена произошла после того, как гимнаст в марте вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме. Помимо запрета год участвовать в международных соревнованиях, спортсмен должен заплатить штраф 500 долларов и вернуть бронзовую медаль с призовыми (600 долларов). К слову, штраф за него уже губернатор области.
7 июня Куляк подал апелляцию, решение пока не вынесено. Сообщается, что апелляционный трибунал может рассмотреть дело 15 августа. До наложения санкций спортсмен успел выступить на чемпионате России в Казани (проходил с 6 по 17 апреля), где занял итоговое 7-е место.