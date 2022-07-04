Федерация гимнастики опасается допускать калужского спортсмена даже до внутренних соревнований из-за угрозы наложения санкций.

Обнинский гимнаст Иван Куляк, выступавший с буквой Z на майке, не сможет выступить и на Кубке России, стартующем в Калуге.18 мая дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики спортсмена от участия в международных соревнованиях на год. Однако в марте старший тренер сборной России Валентина Родионенко комментировала, что гимнаст заявлен на Кубок страны в Калуге.«Мы сказали Международной федерации, что они не распоряжаются нашим внутренним календарем и их санкции не распространяются на наши собственные турниры. Куляк будет выступать», — сказала Родионенко в интервьюОднако прошло чуть больше месяца, и Родионенко сообщила, что на Кубке России Куляк не появится из-за угрозы наложения санкций на всю федерацию.«Не скажу, что он очень расстроился, узнав про запрет на выступление в Калуге. Он тверд характером и отлично понимает всю сложность ситуации. Ваня не многоборец, выступает только на двух-трех снарядах. Поэтому будет работать дальше и готовить новые программы», - пояснила тренер.Это известие прокомментировал губернатор Калужской области.«Считаю это чудовищной несправедливостью. Категорически не согласен с таким решением. Иван Куляк достоин выступать на Кубке России. В любом случае мы продолжим поддерживать и защищать нашего спортсмена. готов из собственных средств возместить Ивану издержки, связанные с дисквалификацией», - заявил Владислав Шапша.По словам главного судьи Кубка России Ольги Коркач, Иван готовится к соревнованиям, но выступит он или нет в составе соревнований, непонятно будет до самих стартов. В любом случае, сам спортсмен готовится к Кубку.«Мы его точно увидим. Если не на соревнованиях, то на показательных выступлениях 8 июля», - добавили в минспорте региона. Кубок России пройдет в Калуге с 6 по 10 июля.Напопомним, дисквалификация спортсмена произошла после того, как гимнаст в марте вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме. Помимо запрета год участвовать в международных соревнованиях, спортсмен должен заплатить штраф 500 долларов и вернуть бронзовую медаль с призовыми (600 долларов). К слову, штраф за него уже губернатор области.7 июня Куляк подал апелляцию, решение пока не вынесено. Сообщается, что апелляционный трибунал может рассмотреть дело 15 августа. До наложения санкций спортсмен успел выступить на чемпионате России в Казани (проходил с 6 по 17 апреля), где занял итоговое 7-е место.