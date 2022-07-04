На агрессора завели уголовное дело. На суде он признал свою вину. В результате его приговорили к трём годам колонии условно.

Житель Гусь-Хрустального осужден за избиение друга своего отца. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Вечером 2 января мужчина пришёл домой и увидел в комнате пьяного знакомого своего отца. При попытке разбудить его и выгнать из дома он обхватил спящего руками за туловище и поднял с дивана, но не сумел удержать и уронил на пол.Разозлившись, злоумышленник избил потерпевшего ногами. У жертвы диагностировали переломы рёбер и ряд других травм.На агрессора завели уголовное дело. На суде он признал свою вину. В результате его приговорили к трём годам колонии условно.