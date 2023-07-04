В ходе встречи с заместителем начальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что этой сфере в регионе уделяется максимальное внимание. Ни одно обращение жителей не остается без внимания со стороны региональных властей.

В ходе встречи с заместителем начальника Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что этой сфере в регионе уделяется максимальное внимание. Ни одно обращение жителей не остается без внимания со стороны региональных властей."Мы с вами периодически встречаемся по чувствительным темам, по всему тому, что касается обращений граждан, жалоб, предложений. Президент уделяет этому большое внимание. Наша задача – учитывать все пожелания. Поэтому стараемся не пропускать ни одно обращение. Знаю, что проверка завершена, можно подвести итоги", – отметил Воробьев.Алексей Михеев подчеркнул положительную динамику в обращениях граждан и выразил подмосковному правительству признательность за проделанную работу.Московская область является одним из первых регионов в России, где был создан Центр управления, ответственный за обработку обращений жителей. Благодаря использованию современных цифровых технологий и различных коммуникационных каналов, таких как личная почта губернатора, портал правительства Московской области, социальные сети и портал "Добродел", каждое обращение рассматривается и направляется в работу.Только за прошлый год в Московской области приняли свыше 2,2 миллиона обращений, которые находятся под постоянным контролем. Для эффективной работы к их обработке привлекаются волонтеры, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.В 2023 году в Московской области был успешно внедрен сервис "Бизнес", который специализируется на вопросах, связанных с предпринимательской деятельностью. Здесь представители бизнеса могут получить консультации и практическую помощь.Особое внимание в процессе обработки обращений уделяется использованию искусственного интеллекта, который автоматически распознает тематику обращений по фотографиям и значительно сокращает время модерации. Более 10 проектов, связанных с применением искусственного интеллекта, реализуются в различных сферах Московской области, включая управление территориями, транспорт, медицину, безопасность, земельный и имущественный контроль, а также контроль питания в школах и социальных учреждениях.Одним из ключевых вопросов, которому уделяется особое внимание, является решение проблем участников СВО и их близких. Каждое обращение рассматривается индивидуально. В этом процессе так же активно участвуют волонтеры.В каждом городском округе Московской области созданы Центры поддержки участников СВО и их семей. Кроме этого, в Подмосковье в июне текущего года начал работу филиал фонда "Защитники Отечества".