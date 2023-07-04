Испугался увольнения: житель города Александрова пойдёт под суд за ложь о краже своего...

Испугался увольнения: житель города Александрова пойдёт под суд за ложь о краже своего авто.Необычная история с грустным финалом произошла в Александровском районе Владимирской области.Как сообщает региональная прокуратура, установлено, что вечером 2 апреля 2023 года мужчина дал ключи от своего автомобиля знакомому. Тот должен был вернуть машину в конкретное время. Но что-то пошло не так. Друг в назначенное время автомобиль не вернул.Мужчина, опасаясь гнева начальства из Москвы и увольнения (он не успевал на работу), позвонил в полицию, а затем приехал в ОМВД России по Александровскому району, где написал заявление о краже.Уже позже, когда правда «вскрылась», заместителем Александровского городского прокурора было утверждено обвинительное заключение.Теперь владелец «украденного» автомобиля обвиняется в «заведомо ложном доносе о совершении преступления».Рассматривать это дело предстоит Александровскому городскому суду.Фото: pxfuel.com