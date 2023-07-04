Китай ввел ограничения на экспорт двух металлов, которые имеют решающее значение для полупроводниковой, телекоммуникационной и электротранспортной промышленности, в связи с эскалацией торговой войны страны за технологии с США и Европой.

С 1 августа галлий и германий, наряду с их химическими соединениями, будут подлежать экспортному контролю, предназначенному для защиты национальной безопасности Китая, говорится в заявлении министерства торговли КНР. Экспортеры двух металлов должны будут подать заявку на получение лицензии в министерстве торговли, если они хотят начать или продолжить поставки их из страны, а также будут обязаны сообщать подробности о зарубежных покупателях и их заявках, говорится в сообщении, которое цитирует Bloomberg.Китай является доминирующим мировым производителем обоих металлов, которые используются производителями электромобилей, оборонной промышленностью и разработчиками дисплеев. Галлий и германий играют важную роль в производстве ряда составных полупроводников, которые объединяют несколько элементов для повышения скорости и эффективности передачи данных. По информации британского центра UK Critical Minerals Intelligence Centre, на Китай приходится около 94 процентов мирового производства галлия. Оба металла являются побочными продуктами переработки других сырьевых товаров, таких как уголь и бокситы, которые являются основой для производства алюминия. В условиях ограниченного предложения более высокие цены могут привести к вытеснению производства из других мест.Китай борется за технологическое превосходство, начиная от квантовых вычислений до искусственного интеллекта и производства микросхем. США предпринимают все более агрессивные меры, чтобы не дать Китаю одержать верх, и призывают союзников в Европе и Азии сделать то же самое, но в основном безуспешно. Ограничения на экспорт также вводятся в то время, когда страны всего мира работают над тем, чтобы избавить свои цепочки поставок от зависимости от зарубежного оборудования, отмечают эксперты.