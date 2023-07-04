Кузнецы из Владимирской области и из Донецка соревновались в мастерстве. В Кронштадте прошел...

Кузнецы из Владимирской области и из Донецка соревновались в мастерстве.В Кронштадте прошел фестиваль кузнецов - Кронгефест. Он объединил мастеров по ковке со всей страны. Участие в ремесленном съезде принял и кузнец из Владимирской области - киржачский мастер Сергей Зернов. Чем запомнится фестиваль и востребована ли сегодня профессия кузнеца - расскажем прямо сейчас.- Уже закипела уха в нашем котле...Президент гильдии кузнецов демонстрирует возможности кронмобиля - арт-объекта этого фестиваля. Он создан руками участников съезда. И теперь передвижная полевая кухня готова их отблагодарить - горячей ухой. Украшает кронмобиль герб Кронштадта. Города, принимающего этим летом мастеров по металлу со всей России.Василий Кондуров, президент гильдии кузнецов России:- Наш фестиваль этим и хорош. Тем, что большое количество соединенных умов, творческих импульсов соединяются в одном месте. И это такой колоссальный творческий костер.Закаляющий характер и дух. Международный кузнечный фестиваль Кронгефест длился пять дней. Каждый был посвящен одной из стихий: земле, воде, воздуху, огню и, конечно, металлу. Кроме конкурсной программы была и развлекательная. Главная цель - познакомить обывателей с этим "жарким" ремеслом. Можно даже попробовать сделать что-то своими руками.Особенную радость такие уроки приносят, конечно, детям. Кузнецы даже говорят, что именно юные гости площадок фестиваля - их целевая аудитория.Сергей Зернов, кузнец г. Киржач:- Всегда надежда, что, может быть эта девочка, мальчик... вот он сейчас поковал, а потом вспомнит и придет работать в кузницу. Мужики кузнецы они ставят на это тоже акцент. Оно же уходит все равно, эта ручная работа.Сергей Зернов - кузнец из Киржача. Укрощать горячий металл начал случайно. Однажды попал в кузницу и понял - там живет дело всей его жизни. Основное направление мастера - холодное оружие. Боевые топоры. Цельнокованные и прошивные. Срок службы практически неограничен - ломаться здесь нечему.Сергей Зернов, кузнец г. Киржач:- У меня небольшая кузница. В основном я какую-то мелочь делаю. Топоры там, вешалки - то, что в хозяйстве нужно. И немало людей приходит. Потому что бывает что-то покупают, ту же самую какую-то вешалку. А она там гнется вся, такая вот. Приходят, а вот такую можешь, только нормальную сделать?Кузнечное дело назло потоковому производству живет. Местами даже процветает, говорят здесь. Главное - заявить о себе. А когда ремеслом занимаются несколько поколений одной семьи, покупатель найдется всегда.Николай Костанда, кузнец г.Донецк:- Да, это мой хлеб. Это начиналось, как хобби. Потом оказалось, что хобби может кормить мою семью. Найдите себе работу по душе и ни дня в жизни не будете работать.- Только то, что я знаю - я в роду пятый кузнец.- То есть это у вас семейное?- Это вот тут, в жилах.На фестивале провели и необычный обряд - свадьбу, где обручал молодых... кузнец. Именно так и было принято на Руси. Мастеров по металлу почитали. От них зависело многое - кузнецы ковали оружие, подковывали лошадей, создавали плуги. И скрепляли союзы влюбленных. Что придавало брачным узам крепость, а чувствам - огня.Кристина Иванова, Илья Любимов, Вести "Владимир".