Лена Ленина лишилась денег и недвижимости на Кипре.

Лена Ленина лишилась денег и недвижимости на Кипре.Известная российская бизнес-персона, идентифицирующая себя как писательницу, Лена Ленина попалась на крючок мошенников. Она внесла предоплату за недвижимость на Кипре, а в итоге лишилась и денег и жилья.В запутанной афере разбирались журналисты Пятого канала. Лена Ленина рассказала в интервью, как разбились ее мечты об апартаментах на Кипре. Теперь вместо отдыха на солнечном пляже, бизнесвумен вынуждена добиваться справедливости в суде.Дело в том, что четыре года назад она решили купить квартиру на курорте, выбрала одного из кипрских застройщиков и заключила договор. Посетительница даже успела внести предоплату за недвижимость в размере сорока процентов.У нее сложились весьма доверительные отношения с директором строительной компании. Лена Ленина даже пригласила руководителя фирмы-застройщика к себе на свадьбу.Мужчина преподнес звезде шикарный свадебный подарок – оставшиеся 60% квартиры. Писательница настолько растрогалась, что принялась в знак благодарности бесплатно пиарить компанию в своих социальных сетях.Однако все оказалось зря. При подходе срока сдачи дома в эксплуатацию Лена Ленина полетела на Кипр, чтобы осмотреть свои новые владения, но ничего не нашла. Как оказалось, фирма за два года даже не получила разрешение на строительство.В итоге застройщик наотрез отказался выполнять свои обязательства перед клиентом. А щедрый директор фирмы заявил, что уже уволился. Не спас ситуацию даже официальный договор, потому что Лена Ленина проявила юридическую неграмотность и после подписания документа не зарегистрировала его в кипрском кадастре.