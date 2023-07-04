Генерального директора компании «Гарант-Строй» Фридона Басария обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор Петушинского района утвердил обвинительное заключение по этому

Генерального директора компании «Гарант-Строй» Фридона Басария обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор Петушинского района утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Еще несколько лет назад жителям Петушков приходилось терпеть дым горящей свалки. Она находилась около поймы реки и жилых домов. Горы мусора, дым, постоянное горение, запах – всё это отравляло жизнь горожанам. Чтобы