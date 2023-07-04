Народные приметы на 5 июля. Почему в Евсеев день не стоит рисковать? 5 июля 2023 года отмечают...

Народные приметы на 5 июля. Почему в Евсеев день не стоит рисковать?5 июля 2023 года отмечают Евсеев день и церковный день памяти священномученика Евсевия Самосатского.Согласно легенде, святой погиб от рук женщины, которая совершенно случайно сбросила ему на голову с крыши кусок черепицы.Существует поверье, что мужчинам сегодня нужно быть осторожными с женщинами, так как они могут быть склонны к неожиданным поступкам. И даже — безумству.Что можно делать 5 июля?1. Травники по утру в этот день отправлялись на сбор растений, пока лежала роса. Верили, что в это время она обладает чудотворными силами.2. В этот день готовили банные веники из различных пород деревьев (берёзовые, осиновые, дубовые). Верили, что они «выгоняли» хворь.3. Хозяйки в этот день сажали редиску и обрабатывали помидорно-чесночным настоем растения от вредителей. Делали его из ботвы.Что нельзя делать 5 июля?1. Не стоит рисковать. В этом случае вас ждёт проигрыш, несчастье, крупная потеря и даже горе.2. Незамужним девушкам нельзя ходить по траве. В народе верили, что девушка, которая ходит по траве, собьёт с пути того человека, с которым должна встретиться.3. В этот церковный день рекомендуется сохранять близкие отношения и не рассматривать развод, как вариант решения проблемы.Народные приметы на 5 июля:«Тёмные облака низко плывут — к дождю», «Туман над берегом — к дождю», «В полдень увидели радугу — к ненастной погоде», «Если днём жара - значит начало зимы будет суровое и морозное», «Вороны возле или над домом раскаркались — к беде».Фото: pxfuel.com