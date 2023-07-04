Прокуратура взяла устранение выявленных нарушений на контроль

Несколько пляжей Меленковского района Владимирской области не прошли проверку прокуратуры. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.Прокуроры обнаружили, что у муниципального пляжа в Ляховском сельском поселении отсутствует заключение о его соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования. Кроме того, на пляже не было кабинок для переодевания, урн, контейнеров для ТКО и теневых навесов.Также нарушения санитарных норм нашли на пляжах в Денятинском, Дмитриевогорском, Бутылицком сельских поселениях и в самих Меленках.Прокуратура возбудила административные дела в отношении виновных должностных лиц и взяла устранение выявленных нарушений на контроль.Напомним, дежурство спасателей и медиков на «диких пляжах» Владимирской области.