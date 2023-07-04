В Центре пропаганды изобразительного искусства проходит выставка «Взгляд» знаменитого французского художника Анри Матисса. На экспозиции представлено 120 литографий. При помощи техники

В Центре пропаганды изобразительного искусства проходит выставка «Взгляд» знаменитого французского художника Анри Матисса. На экспозиции представлено 120 литографий. При помощи техники плоской печати типографская краска под давлением переносится с литографического камня на бумагу. В итоге получается вот такой шедевр, который имеет частичку оригинального произведения. Евгений Лятовицкий, научный сотрудник Центра пропаганды изобразительного искусства Знаете, мне кажется,