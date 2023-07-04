Электротранспорт будет курсировать под номером 206.

По Владимиру запустят экскурсионный ретро-троллейбус. Об этом рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Электротранспорт будет курсировать под номером 206. Маршрут будет следующим: Вокзальная площадь — исторический центр Владимира (Соборная площадь и Золотые ворота) — улица Чайковского — улица Горького и Усти-на-Лабе с возвращением на вокзал. Музейщики расскажут об истории города, достопримечательностях и городских знаменитостях.Сам «рогатый» будет образцом машин, которые ездили по областному центру в 80-90-е годы. Пока поездки планируется проводить по субботам: в 10.30 и 12.30. Продолжительность составит 45 минут. Полная стоимость — 450 рублей, льготная — 300.