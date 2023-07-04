Диетолог Мария Волынкина поделилась секретами похудения мужчин.

Диетолог Мария Волынкина поделилась секретами похудения мужчин., спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина поделилась в интервью интересными наблюдениями о различиях в процессе похудения у мужчин и женщин. Она отметила, что мужчины худеют быстрее женщин благодаря наличию большего количества мышечной массы.Мария Волынкина объяснила, что мужчины, как правило, обладают более сильным физическим телосложением, что позволяет им эффективнее сжигать калории и быстрее достигать результатов при снижении веса. С другой стороны, у женщин преобладают женские половые гормоны, которые могут замедлять процесс похудения.Она также отметила, что гормональные изменения в организме женщин, связанные с возрастом и детородной функцией, также могут оказывать влияние на их способность терять вес. Волынкина подчеркнула, что женщинам важно не затягивать с родами до 40 лет, чтобы избежать негативных последствий для обмена веществ и общего здоровья.Однако тренер также предупредила, что мужчины не должны расслабляться и пренебрегать активным образом жизни, так как это может привести к изменению фигуры в сторону женского типа, с накоплением жира в области живота и обвисанием груди.В своих советах по похудению, Мария Волынкина подчеркнула важность правильного питания и регулярной физической активности. Она также предупредила о том, что создание дефицита калорий или пропуск приемов пищи может привести к обратному эффекту – организм начнет экономить энергию и после возвращения к обычному рациону, потерянные килограммы могут быстро вернуться.В заключение, Мария Волынкина заявила, что каждый организм уникален и реагирует по-разному на процесс похудения. Поэтому важно прислушиваться к своему телу, консультироваться с профессионалами и выбирать индивидуальный подход к достижению желаемых результатов.