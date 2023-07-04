Прошло торжественное вручение сертификатов выпускникам факультативного курса базовой кафедры банка ВТБ в Финансовом университете (ФУ).

Прошло торжественное вручение сертификатов выпускникам факультативного курса базовой кафедры банка ВТБ в Финансовом университете (ФУ). В рамках мероприятия со студентами встретились член правления ВТБ и заведующий базовой кафедрой ВТБ в ФУ Максим Кондратенко, руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент банка Глеб Ермаков, лекторы курса и представители Финансового университета.В феврале этого года 200 студентов старших курсов всех факультетов университета зарегистрировались на факультатив «Современная практика и технологии банковского бизнеса» на базовой кафедре. Из них только 40 человек прошли вступительное тестирование и начали обучение. Успешно завершили основное обучение на факультативе 30 студентов, и многие из них прошли дополнительный отборочный курс по финансовому анализу и управлению рисками.«Сегодня важно создавать профессиональные программы для учащихся вузов, которые хотят в дальнейшем работать в банковской сфере, и на конкретных примерах разбирать полученные ими теоретические знания. На факультативе мы старались говорить со студентами на языке, отличном от академического, рассказать о механике нашей работы, бизнес-моделях банков и экономике различных банковских направлений. Курс состоял из блоков о финансовом регулировании, корпоративном и розничном бизнесе, управлении производственным процессом, моделировании и валидации, финансовом анализе и управлении рисками», – отметил Максим Кондратенко.«Наша планомерная работа с вузом - пример взаимовыгодного сотрудничества, позволяющего нам находить перспективных студентов - потенциальных сотрудников, а университету - расширять спектр своих учебных программ. Сейчас мы активно взаимодействуем с выпускниками кафедры: треть из них получили предложение о стажировке или постоянной работе в банке. Мы всегда рады видеть в команде новых молодых специалистов, в подготовке которых принимаем непосредственное участие», – сказал Глеб Ермаков.Базовая кафедра в Финансовом университете начала свою работу в 2022/2023 учебном году. За прошедший год в рамках основной образовательной программы старших курсов бакалавриата и магистратуры кафедра провела серию мастер-классов, кейс- чемпионат, интерактивную выставку для студентов, организовала факультативный курс, а также курс повышения квалификации для преподавателей.