Потомственные пчеловоды во Владимирской области знают как получить правильный мед. Работать...

Потомственные пчеловоды во Владимирской области знают как получить "правильный мед".Работать пчеловодами могут не только мужчины, но и женщины. Наша съемочная группа побывала в гостях у пасечницы и узнала: в чём заключается труд пчеловода, и как правильно общаться с пчелами.- Расскажите, сколько килограммов мёда в год вы сможете принести?- Отвечаю от имени пчёл: в разные года — по-разному, от 30 до 50 килограммов с улья мы здесь получаем.Галина Степанова — потомственный пчеловод. Рассказывает, что уже в 5 лет пробовала крутить медогонку на пасеке отца. О выборе профессии ни разу не пожалела. О жизни пчел, кажется, знает больше, чем сами обитатели ульев.- Вот она ищет свободную ячеичку, куда отложить яйцо».Под каждой такой крышкой — огромная пчелиная семья, со своими законами, обязанностями и своей иерархией.Галина Степанова, председатель Общества пчеловодов Владимирской области, директор магазина «Пчелка»:- Там матка, там трутни, там пчёлы. Пчёлы в соответствии со своим возрастом разделяются: какие-то выращивают расплод, какие-то строят соты, какие-то вылетают за мёдом — по возрастным категориям.Летать за нектаром, который потом станет мёдом, пчёлы могут на расстояние до 5 километров. Навигация у них прекрасно развита: эти труженицы всегда возвращаются в родной улей и с чужим не перепутают. А вот когда и куда лететь — об этом знает особая категория пчёл.Галина Степанова, председатель Общества пчеловодов Владимирской области, директор магазина «Пчелка»:- Это у нас пчёлы-разведчицы. С утра вылетают пчёлы на разведку, прилетают, на летке танцуют свой танец, из которого остальные пчёлы понимают, на каком расстоянии, какой объём медоносов. Стоит ли туда лететь или не стоит. И, соответственно, они уже работают.В ульях у Галины пчёлы породы карника — «правильные пчёлы», спокойные и трудолюбивые. Работа у них кипит постоянно: нектар с медоносов сначала разливают по поверхности сот и выпаривают до густоты мёда.Галина Степанова, председатель Общества пчеловодов Владимирской области, директор магазина «Пчелка»:- Потом они его запечатывают. Если вы видели сотовый мёд — он же закрытый крышечкой. Как только мёд запечатан — это говорит о его зрелости. И мы начинаем его откачивать.Первый мёд пчеловоды стараются собрать примерно к 10 июня, иначе он закристаллизуется в сотах. После этого ульи готовят к основному сбору - у профессионалов он называется взяток. Срок его сбора - с конца июня до начала августа. Основные растения-медоносы каждый год разные — в зависимости от погоды.Галина Степанова, председатель Общества пчеловодов Владимирской области, директор магазина «Пчелка»:- В нашей средней полосе в основном мёд липовый,если погода позволяет, липа выделяет мёд не каждый год. Кипрей, луговое разнотравье, василёк, белый клевер, красный клевер, если где есть - донник.Кроме мёда ценятся и другие продукты пчелиного труда — пыльца, перга, забрус, прополис, маточное молочко. И, конечно, медовые напитки "с историей"- легкая медовуха и ставленный мёд. Рецепт приготовления медовухи — у каждого пчеловода свой.Галина Степанова, председатель Общества пчеловодов Владимирской области, директор магазина «Пчелка»:- Мы мёд разводим в воде, добавляем перговых сот, а не дрожжи для закваски — то есть, всё абсолютно натуральное. Всё это перебраживается, ставится в холодное место.Прежде чем идти в гости к пчелиному семейству, а заодно проверить наличие мёда, нужно запастись инвентарем. На пасеке — это дымарь, лицевая сетка и стамеска. Запах дыма — гарантия того, что пчелы не проявят агрессию.- Думают, что начинается лесной пожар — это всё еще с древних времен — и набирают мёд в медовый зобик и брюшко теряет подвижность.На участках пчеловодов-любителей обычно несколько десятков ульев, профессионалы держат до тысячи пчелиных семей. Галина Степанова не первый год помогает начинающим пчеловодам завести свою пасеку. В планах — открыть «Школу пчеловода».Галина Степанова, председатель Общества пчеловодов Владимирской области, директор магазина «Пчелка»:- Я им советую, какие книги почитать, с чего начать, как вообще всё это должно складываться. Некоторые спрашивают — как пчёл разместить на участке, какую породу лучше выбрать, какие ульи лучше. И потом они у нас же покупают пчёл, которых мы продаем — пчелопакеты. И потом я их еще консультирую, у нас такая программа - «Пасека под ключ».Обзавестись необходимым оборудованием, пчелопакетами и получить рекомендации специалиста можно в магазине «Пчелка» - он работает во Владимире уже 25 лет. Опытные пчеловоды уверены: начинать своё дело на пасеке нужно с любви к пчёлкам-труженицам.Наталья Головешкина, Илья Хлудов