Юные таланты попали в объектив Дни.ру.

Юныеталанты попали в объектив "Дни.ру".Музыка малых народов России выходит за рамки вокально-инструментальноготворчества. Это искусство, пропитанное исторической памятью, палитройменталитета и этнокультурными традициями населения.29 июня в центре Элисты прошло яркое публичное мероприятие. Молодежныйоркестр Калмыкии провел концерт, наполнив уличное пространство живой музыкой.Многие песни прозвучали на национальном языке под аккомпанемент народныхкалмыцких инструментов, в числе которых домбра и саратовская гармонь.Возле "Пагоды семи дней" на площади Ленина, гдеюные артисты создали импровизированную сцену, столпились и местные жители, игости города. Музыкантов окружили с разных сторон — публика танцевала, делиласьулыбками и не скупилась на аплодисменты.Управлял ходом мероприятия художественный руководитель коллективаСавр Катаев. Он с радостью объявил, что молодежный оркестр Калмыкии в этом годуотмечает юбилей. Команда молодых исполнителей функционирует уже пять лет,способствуя процветанию национальногомузыкального искусства России.В репертуаре артистов нетолько музыка в фольклорном стиле. Они исполняют песни в жанрах "поп","рок", удачно перепевают известные хиты современности.Участники молодежногооркестра Калмыкии превзошли российский шоу-бизнес сразу по несколькимпунктам. Они смогли привлечь публику и доставить ей удовольствие, занимаясьлюбимым делом в гармонии друг с другом. В их атмосферном музыкальномпространстве пела душа целого народа.Юные артисты прекрасно обошлись без вычурных нарядов вперьях, райдера на десять страниц, не говоря уже о фонограмме, которой такчасто любят пользоваться звезды российской эстрады. Возможно, в будущем этиюные таланты выйдут на большую сцену и займут в отечественном шоу-бизнесезаслуженное место.