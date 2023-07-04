Привести в порядок пляж потребовал прокурор во Владимирской области. Прокуратурой Меленковского...

Привести в порядок пляж потребовал прокурор во Владимирской области.Прокуратурой Меленковского района установлено, что у муниципального пляжа, расположенного в Ляховском сельском поселении.Там отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам, отсутствовали кабины для переодевания, урны, контейнеры для накопления ТКО, теневые навесы и пр.Нарушения требований санитарных норм выявлены и на муниципальных пляжах, расположенных в Денятинском, Дмитриевогорском, Бутылицком сельских поселениях, а также в г.Меленки, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В адрес руководителя МКУ «Управление городского хозяйства» и глав органов местного самоуправления прокуратурой внесены представления, устранение выявленных нарушений взято на контроль. Кроме того, в отношении виновных должностных лиц возбуждены административные дела.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.