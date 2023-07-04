Детские проблемы из-за гиперопеки проявляются и при взрослении.

Детские проблемы из-за гиперопеки проявляются и при взрослении.Гиперопека – модель воспитания, при котором родители стремятся окружить ребенка максимальным вниманием, а также контролем и защитой от угроз, которые чаще всего оказываются вымышленными. При этом взрослые обязывают наследников поступать исключительно таким образом, как будет безопасней, по их мнению.Эксперты полагают, что подобное поведение нельзя считать заботой о ребенке. Родители, когда выполняют за наследника все то, что может делать самостоятельно, фактически ограничивают малыша в развитии. Поэтому психологи считают гиперопеку негативным явлением.Детский психолог Сусанна Баринова уверена, что задача родителей заключается в том, чтобы научить малыша действовать самостоятельно. Гиперопека преследует ровно противоположные цели. Окружая наследника чрезмерным вниманием и контролем, взрослые создают ситуацию, при которой он постоянно будет нуждаться в помощи.Фактически дети, страдающие от гиперопеки, не проходят все этапы взросления, рассказала эксперт в интервью "Газете.ру". По словам психолога, такие малыши могут отставать от своих сверстников в психоэмоциональном развитии, уточняет .Кроме того, детям, окруженным гиперопекой, сложнее выстроить взаимоотношения в коллективе, в них рождается неуверенность и страхи, которые трудно преодолеть. С возрастом проблемы перерастает в тревожность и нервность.