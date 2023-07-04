Пьяный хулиган терроризировал жителей города во Владимирской области. Следователем следственного...

Пьяный хулиган терроризировал жителей города во Владимирской области.Следователем следственного отдела МО МВД России по ЗАТО г. Радужный завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Радужного более, чем по 10 эпизодам.Он был задержан оперативниками угрозыска в апреле текущего года после обращения в полицию местного жителя. Который сообщил, что на автобусной остановке к нему подошел незнакомый мужчина и начал конфликтовать. Затем, ударив кулаком по лицу, похитил недорогой мобильный телефон и документы.В течение трех фигурант был задержан и дал признательные показания. Полицейские изъяли у него похищенные телефон и документы, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Установлено, что обвиняемый неоднократно, находясь в общественных местах города, вступал в конфликты как со знакомыми, так и со случайными прохожими, нанося им побои. Не раз при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. И у двух жертв злоумышленник похитил деньги.Уголовное дело направлено в суд.Фото: https://www.pxfuel.com