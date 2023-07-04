Для каждого составляется индивидуальный план.

Социально-реабилитационные отделения во Владимирской области приняли первых участников спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Отделы соцзащиты сформировали списки бойцов, которые хотели бы пройти курс реабилитации. Несколько мужчин уже находятся в учреждения, где они проведут две недели. Для них предусмотрены одно- и двухместные комнаты.Для каждого составляется индивидуальный план. Военным обеспечат питание и проживание, физиотерапию, водо-, грязе-, парафинолечение, лечебную и адаптивную физкультуру, массаж, фитотерапию. Будет оказываться психологическая поддержка и помощь юристов.Напомним, что центры созданы на базе Областного комплексного реабилитационного центра во Владимире и геронтологического центра «Ветеран» в Киржаче. Каждое учреждение рассчитано на 20 мест.Записаться на реабилитацию солдаты могут через