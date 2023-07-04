Резкая активность солнца: жителей Владимирской области ожидают июльские геомагнитные бури. В июле...

Резкая активность солнца: жителей Владимирской области ожидают июльские геомагнитные бури.В июле над Землей пронесется затяжная магнитная буря. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН: https://tesis.xras.ru/forecast_activity.htmlЖителей Владимирской области могут беспокоить головные боли, головокружения и проблемы с давлением. Специалисты предупреждают: будьте внимательны к своему самочувствию.По данным ученых, ожидается затяжная магнитная буря с 4 по 7 июля в два балла, то есть это считается «небольшим возмущением». Однако продлится она до 9-ти часов вечера 7-го июля.Сегодня — во вторник (4 июля 2023 года) 2-х бальная атака, которая началась ещё ночью, продолжится приблизительно до середины дня и после 15:00 часов сменится уже более сильным 3-х бальным ударом.8 - 9 июля 2023 года ожидается ещё более ощутимая магнитная буря. В это время прогнозируется «3 балла» (с вечера 7-го июля). Но в 21:00 показатель может повыситься до «4».В дни вспышек на Солнце доктора рекомендуют пить больше жидкости, отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять жирной и жареной пищей.Людям, патологически реагирующих на колебания метеорологических факторов, показаны прогулки на свежем воздухе, гимнастика и правильный режим сна. И тогда, возможно, июльские геомагнитные бури напомнят о себе лишь «отголосками».Фото: pxfuel.com