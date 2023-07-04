Синоптики проинформировали жителей Владимирской области о погоде 5 июля. Владимир будет ощущать...

Синоптики проинформировали жителей Владимирской области о погоде 5 июля.Владимир будет ощущать влияние гребня азорского антициклона. Первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков.Температура воздуха +25…+26°Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 мм рт. ст., что около нормы.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Хороший урожай обещал и месяц, который играет вечером.А утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде – будет хорошая погода.Фото: https://www.pxfuel.com