Синоптики проинформировали жителей Владимирской области о погоде 5 июля.
Владимир будет ощущать...
Синоптики проинформировали жителей Владимирской области о погоде 5 июля.
Владимир будет ощущать влияние гребня азорского антициклона. Первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков.
Температура воздуха +25…+26°
Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 мм рт. ст., что около нормы.
Народный прогноз погоды
В этот день почитается память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Хороший урожай обещал и месяц, который играет вечером.
А утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде – будет хорошая погода.
Фото: https://www.pxfuel.com