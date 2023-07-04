Смотрите Вести в 14.30: Работа для воспитанников детских домов. Работа для детей-сирот. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Работа для воспитанников детских домов.Работа для детей-сирот.- Профориентация и трудоустройство для воспитанников детских домов. Как в этом помогают предприятия региона?Со сцены - на поле.-Народный артист России Денис Мацуев сыграл.. В футбол со стипендиатами летней школы "Новых имен". Как прошел матч?Барабанщик с пеленок.- Шестилетний барабанщик Рома Перескок из Суздальского района покоряет сердца поклонников рок-музыки. Как в 4 года он уже выиграл международный конкурс талантов и сейчас гастролирует по югу России?