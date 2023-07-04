Смотрите Вести в 21.05: Идет последний этап строительства Рпенского проезда. Заливка...

Смотрите "Вести" в 21.05: Идет последний этап строительства Рпенского проезда.Заливка Рпенского.-Последний этап реконструкции Рпенского проезда - бетонирование. Когда обещают открыть долгожданную дорогу?Со сцены - на поле.-Народный артист России Денис Мацуев сыграл.. в футбол со стипендиатами летней школы "Новые имена".За учебу!Прощание со школой и новая "выпускная" традиция. В Киржаче и Киржачском районе будут вручать медали всем выпускникам.