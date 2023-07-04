Смотрите Вести в 9 утра: Кто представил нас на фестивале кузнецов.
Черный-черный...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Кто представил нас на фестивале кузнецов.
Черный-черный жук.
-Очередной вредитель, который губит хвойные деревья. Чем опасен черный сосновый усач?
Новые имена и звезды.
-Юные таланты на одной сцене с именитыми музыкантами страны. Как прошел пятый юбилейный фестиваль Деница Мацуева Альма Матер в Суздале?
Укротители металла.
-Кузнечное дело как искусство. В Кронштадте состоялся международный фестиваль этого жаркого ремесла. Кто представил наш регион?