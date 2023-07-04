Смотрите Вести в 9 утра: Кто представил нас на фестивале кузнецов. Черный-черный...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Кто представил нас на фестивале кузнецов.Черный-черный жук.-Очередной вредитель, который губит хвойные деревья. Чем опасен черный сосновый усач?Новые имена и звезды.-Юные таланты на одной сцене с именитыми музыкантами страны. Как прошел пятый юбилейный фестиваль Деница Мацуева Альма Матер в Суздале?Укротители металла.-Кузнечное дело как искусство. В Кронштадте состоялся международный фестиваль этого жаркого ремесла. Кто представил наш регион?