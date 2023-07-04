Мэр Москвы провел встречу с жителями Юго-Восточного округа.

Мэр Москвы провел встречу с жителями Юго-Восточного округа.Градоначальник отметил, что "Кузьминки" – один из красивейших парков столицы. Он включает особо охраняемую природную территорию, которая расположена ближе к МКАД. По мнению Собянина, в этой части требуются лишь работы по реабилитации."Но то, что находится в срединной части, требует серьезного подхода", – сказал мэр.Раньше власти Москвы не могли заняться этим вопросом комплексно, поскольку часть территории парка находилась в ведении федерального центра, объяснил градоначальник.Он сообщил, что специалисты благоустроят территорию парка, проведут расчистку и другие работы. Проект разработают при участии активистов Юго-Восточного округа.Напомним, что в Южном административном округе Москвы поймы рек Шмелевка и Кузнецовка. Там появится комфортное пространство для отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом.