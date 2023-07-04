Стали известны обстоятельства остановки колеса обозрения в центральном парке Владимира. Напомним,...

Стали известны обстоятельства остановки колеса обозрения в центральном парке Владимира.Напомним, что видео появилось в паблике Вконтакте.По словам очевидцев, качели на карусели устроили двое детей, мальчик и девочка - 11 и 14 лет.С ними находилась женщина, - пояснил "Вестям" директор аттракциона. - В таком возрасте уже можно посещать практически все аттракционы.Оператор аттракциона принял единственно правильное решение - сразу же опустить кабинку вниз и попросить подростков на выход(видео ВКонтакте "Типичные новости Владимирской области")