Стали известны обстоятельства остановки колеса обозрения в центральном парке Владимира.
Напомним,...
Стали известны обстоятельства остановки колеса обозрения в центральном парке Владимира.
Напомним, что видео появилось в паблике Вконтакте.
По словам очевидцев, качели на карусели устроили двое детей, мальчик и девочка - 11 и 14 лет.
С ними находилась женщина, - пояснил "Вестям" директор аттракциона. - В таком возрасте уже можно посещать практически все аттракционы.
Оператор аттракциона принял единственно правильное решение - сразу же опустить кабинку вниз и попросить подростков на выход
(видео ВКонтакте "Типичные новости Владимирской области")