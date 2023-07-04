Уголовные дела о фактах мошенничества рассмотрит городской суд.

Жителей Коврова обманули при продаже кресел и телевизора. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В декабре 2022 года в полицию обратился мужчина, сообщивший о мошенничестве. Он заказал в интернете телевизор за 86 тысяч рублей. Покупатель перевёл деньги, но плазму так и не получил, а продавец пропал с горизонта. Полицейские установили, что товар ковровчанину продал 19-летний житель Адыгеи. Юношу задержали. Он признался в содеянном.В совершении двух аналогичных преступлений обвиняется 29-летняя жительница Краснодарского края. Она опубликовала два объявления о продаже кресел. На них откликнулись две ковровчанки, которые перечислили 10 и 4 тысячи рублей. Ни одна из женщин товар не получила.«Злоумышленница, ранее судимая за совершение мошенничества, была задержана и созналась в содеянном», - пояснили в УМВД.Ущерб возмещён в полном объёме. Уголовные дела о фактах мошенничества рассмотрит городской суд.