Уже завтра, 5 июля, в деревне Орехово Собинского района торжественно откроют обновленный мемориальный дом-музей “Усадьба Н.Е. Жуковского”. В рамках регионального проекта «Культурная

Уже завтра, 5 июля, в деревне Орехово Собинского района торжественно откроют обновленный мемориальный дом-музей “Усадьба Н.Е. Жуковского”. В рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» музей получил 10,5 миллионов рублей. На эти деньги закупили специальное оборудование для хранения музейных экспонатов. Например, шкаф-драйвер для горизонтального хранения фотографий, документов и других бумаг. Также в музее появился большой