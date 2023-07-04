В Александрове местному жителю грозит до 15 лет лишения свободы за убийство. Трагедия произошла во...

В Александрове местному жителю грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.Трагедия произошла во Владимирской области с 23 на 24 апреля 2023 года. Обвиняемый находился в гостях у своего нового знакомого.«Обвиняемый и его новый приятель с супругой распивали спиртное, когда между последними произошла ссора, и потерпевший ударил жену...» - поясняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Обвиняемому это не понравилось. Между новыми знакомыми возник сначала словесный конфликт, а в дальнейшем произошла драка.Обвиняемый начал избивать нового знакомого (мужа потерпевшей) руками и ногами по голове, туловищу и пр.Когда «страсти» поутихли, пострадавшего доставили в больницу. Увы, спасти его не удалось. Мужчина скончался от закрытой тупой травмы грудной клетки с переломами ребер.В данный момент уголовное дело направлено для рассмотрения в Александровский городской суд.За совершение преступления обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.Фото: pxfuel.com