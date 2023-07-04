Приглашают в летний кинозал. Центральная городская библиотека на Суздальском проспекте приглашает юных и взрослых зрителей на фильмы по знаменитым произведениям классической и

Приглашают в летний кинозал. Центральная городская библиотека на Суздальском проспекте приглашает юных и взрослых зрителей на фильмы по знаменитым произведениям классической и современной литературы. Сеансы будут проводить каждую среду и четверг. Первый показ состоится 6 июля в 18.00. Зрителям предлагают посмотреть фильм «Джокер», но отечественный, по мотивам рассказов Чехова.Вход свободный, возрастное ограничение 12+. Прокомментируйте новость