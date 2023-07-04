В центральном парке Владимира из-за хулиганов пришлось остановить колесо обозрения. Они раскачали...

В центральном парке Владимира из-за хулиганов пришлось остановить колесо обозрения.Они раскачали одну из кабинок. Видео появилось в паблике Вконтакте.По словам очевидцев, качели на карусели устроили двое детей, мальчик и девочка. При этом на замечания взрослых они не реагировали. Колесо не успело сделать круг, его экстренно затормозили, нарушителей вызвали на разговор. Им, к слову, 8 и 13 лет.Добавим, что на сайте аттракциона "Небо 33" нет информации, с какого возраста дети могут кататься без сопровождения взрослых.(видео ВКонтакте "Типичные новости Владимирской области")