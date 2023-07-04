Жители многоквартирного дома в селе Черкутино Собинского района после недавнего пожара остались без крыши над головой. Теперь люди страдают от дождей, протекают даже квартиры на первом

Жители многоквартирного дома в селе Черкутино Собинского района после недавнего пожара остались без крыши над головой. Теперь люди страдают от дождей, протекают даже квартиры на первом этаже. Круглосуточное дежурство и сливание ведер с тазами стало обычным делом для погорельцев. Юрий Масанов, местный житель У меня квартира №14, это первый этаж. Мы от самого пожара не