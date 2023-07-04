8 ФАПов с опережением срока. Минздрав области сообщает, что новые модульные конструкции для оказания медпомощи появятся в Камешковском, Меленковском, Муромском и Киржачском районах.

8 ФАПов с опережением срока. Минздрав области сообщает, что новые модульные конструкции для оказания медпомощи появятся в Камешковском, Меленковском, Муромском и Киржачском районах. Возводить эти фельдшерско-акушерские пункты планировали в следующем году, но установить их собираются до конца декабря 2023-го. Стоимость каждого из объектов составила более четырех миллионов рублей. Пациентам из районов остаётся надеяться, что новые