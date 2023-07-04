В городе Петушки Владимирской области суд рассмотрит уголовное дело о крупном мошенничестве в...

В городе Петушки Владимирской области суд рассмотрит уголовное дело о крупном мошенничестве в рамках проекта «Экология».Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Гарант-Строй» - Фридона Басария.Установлено, что ещё в 2020 году данная компания в соответствии с муниципальным контрактом (в рамках национального проекта «Экология») выполняла работы по рекультивации Петушинской городской свалки.Обвиняемый оформил акты их приемки и счета на оплату, а после передал все документы в администрацию Петушинского района. Но на самом деле, отдельные виды работы не были выполнены.Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области:«В результате предоставления заведомо ложной информации на расчетный счет ООО «Гарант-Строй» перечислены денежные средства за фактически не выполненные работы в размере более миллиона рублей».Как итог: свою вину в совершении преступления генеральный директор организации признал и даже возместил ущерб - 600 000 рублей.Уточняется, что теперь уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому придётся вернуть ещё 400 000 рублей.Фото: pxfuel.com