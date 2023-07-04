Он называется “Согласие 03”. Теперь, вместо эмоциональных споров в поликлинике, проблемные ситуации можно решить под присмотром профессионального медиатора (обученный человек, который

Он называется “Согласие 03”. Теперь, вместо эмоциональных споров в поликлинике, проблемные ситуации можно решить под присмотром профессионального медиатора (обученный человек, который умеет разрешать конфликты). Как это часто бывает, направляясь в поликлинику, пациент заранее готовится к “войне”. Конфликт может возникнуть в любой момент – в очереди с другими пациентами, с сотрудниками регистратуры, гардеробщицами, врачами. Кабинет профилактики