Заказал в интернете телевизор, оплатил, но товар так и не получил – сообщил сотрудникам полиции ковровчанин. За телевизор известной марки мужчина заплатил 86 тысяч рублей. После получения

Заказал в интернете телевизор, оплатил, но товар так и не получил – сообщил сотрудникам полиции ковровчанин. За телевизор известной марки мужчина заплатил 86 тысяч рублей. После получения денег, продавец перестал выходить на связь. Сотрудники полиции разыскали мошенника, им оказался 19-летний житель Адыгеи, молодого человека задержали. Свою вину он признал, объяснил, что телевизора у него и