В Муроме женщину-инвалида обманули на 1,4 млн рублей. Возможно ли пожилым людям и инвалидам...

В Муроме женщину-инвалида обманули на 1,4 млн рублей.Возможно ли пожилым людям и инвалидам защитить себя от мошенников? К сожалению, в последнее время во Владимирской области участились случаи, когда у этой категории граждан выманивают огромные суммы под разными предлогами.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в 2022 году по договору займа женщина-инвалид передала 1,4 млн рублей знакомому, который обещал вернуть деньги через месяц.«Однако, - как поясняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области. - На момент проверки заемщиком денежные средства заявительнице, являющейся инвалидом 1 группы, возвращены не были».Факт предоставления займа был подтвержден распиской. По результатам проверки прокурором в Муромский городской суд направлено исковое заявление о взыскании с заёмщика всей суммы.Требования прокурора судом были удовлетворены. Уточняется, что в данный момент исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.Фото: pxfuel.com